أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26- 2-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2020، وذلك بعد تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، جى بى اوتو، بنك قناة السويس، العربية لمنتجات الألبان، الإسماعيلية مصر للدواجن، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.3 مليون ورقة مالية بقيمة 562.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 783.2 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 15010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 608 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 21.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.26%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.119 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 0.745 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 0.755 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%

- جهينة للصناعات الغذائية إغلاق 14.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%