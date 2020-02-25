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71 ميدالية دولية وأوسمة عسكرية حصاد مسيرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:03 م
71 ميدالية دولية وأوسمة عسكرية حصاد مسيرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
كتب محمد صبحى

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سجل حافل من التكريمات والاوسمة والميداليات الدولية والوطنية حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، والتي تعود منذ تخرجه من الكلية الجوية  وحتى عام 2008 ، وتنوعت بين جوائز دولية من مختلف الدول تقديرا لمكانته الدولة ودروع لجهوده في السلام .

 

وحصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على العديد من الجوائز الدولية وهى:-

1 - 2008 جائزة جواهر لال نهرو من الهند تقديرا لمكانته الدولية .

2- 2005 درع السلام العالمي من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالي لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام .

3 - 2004 منح مبارك درع اتحاد المستثمرين في أفريقيا.

4 - 2002 جائزة التنمية.

5 - 2002 جائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي .

6 - 2002 جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلام.

7 - 1994 جائزة الأمم المتحدة.

8 - 1990 جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية من قبل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بباريس

9 - 1989 نوط جامعة Comptutense الإسبانية في مدريد.

10 - 1987 لقب شرف شهادة الحماية والتي تعادل 4 ميداليات من قبل السيد Laslo Nagui وهو الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين.

11- 1987 ميدالية الأسطرولاب من قبل الأمير سلطان بن سلمان، نيابة عن الحكومة السعودية.

12 - 1985 جائزة رجل عام 1984 من قبل مجلس التضامن الهندي.

13 - 1983 جائزة رجل العام من قبل معهد دولي في باريس.

14 - 1983 درع رجل السلام من قبل السيد تشارلز راين، رئيس مركز السلام الدولي.

وحصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على العديد من الميداليات الأجنبية من مختلف الدول العربية والأوروبية وهى: -

1 - 1990 الوسام الرفيع السابع من نوفمبر لجمهورية تونس.

2 - 1989 ميدالية مبارك الكبير الكويتية.

3 - 1989 وسام الشرف العظيم من السودان.

4 - 1988 ميدالية الجمهورية من اليمن.

5 - 1986 وشاح فنت الدانمركي.

6 - 1986 ميدالية سارة فم السويدية.

7 - 1985 وسام الصليب الأعظم الألماني من نوط الاستحقاق من ألمانيا الفيدرالية.

8 -1985 الوشاح الأكبر للملكة ايزابيل الكاثوليكية.

9 - 1984 الوشاح الأكبر لميدالية سافيور من اليونان.

10- 1984 الوشاح الأكبر للميدالية القومية لابانتير من زائير.

11- 1984 الوشاح الأكبر للميدالية لدولة مالي.

12- 1984 النوط الأكبر لجمهورية وسط أفريقيا.

13- 1984 ميدالية السلطان بروناي في دار السلام.

14- 1983 ميدالية هنري الصغير في البرتغال.

15 - 1983 الوشاح الأكبر لميدالية الكريزانتيم الرفيعة من اليابان.

16 - 1983 نوط من الدرجة الأولي لميدالية العلم القومي من كوريا الديمقراطية.

17 -1983 الوشاح الأكبر للميدالية الوطنية من النيجر.

18 -1982 الوشاح الأكبر لميدالية الصليب العظيم من إيطاليا.

19 -1982 الوشاح الأكبر لميدالية ليجيون دانير في فرنسا.

20 - 1981 ميدالية تريشاكي باتا من نوط الدرجة الأولي من نيبال.

21 - 1977 الوشاح الأكبر لميدالية إيزابيل الكاثوليكية من إسبانيا.

22- 1977 الوشاح الأكبر لميدالية الاستحقاق القومية من توجو.

23- 1977 ميدالية أديبرادانا الإندونيسية.

24 -1976 الوسام العظيم لميدالية الشرف من اليونان.

25 - 1976 ميدالية المحارب من اليمن من الطبقة الثانية.

26 - 1976 ميدالية عمان من النوط الثاني.

27 - 1976 الميدالية العسكرية العمانية من نوط الدرجة الأولي.

28 - 1976 ميدالية العميد السورية.

29 - 1975 ميدالية الكويت من نوط الامتياز.

30 - 1975 ميدالية الوشاح الأكبر درجة وسام الشرف الذهبي من النمسا.

31 - 1975 وشاح ميدالية الاستحقاق القومية من فرنسا.

32 - 1975 نوط الشرف الذهبي العظيم من بلغاريا.

 33- 1975 ميدالية الباندا من المكسيك.

 34 - 1974 ميدالية الملك عبد العزيز من نوط الامتياز من المملكة العربية السعودية.

35 - 1974 ميدالية الهيمايون الإيرانية من الدرجة الثانية.

36 - 1972 ميدالية الجمهورية من الطبقة الثانية من تونس.

الميداليات والأوسمة الوطنية

تتنوع الميداليات والأوسمة العسكرية التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ما بين أوسمة وميداليات عسكرية وميداليات وطنية :-

الأوسمة والميداليات العسكرية التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك:

1 - وسام نجمة سيناء 1983.

2 - وسام نجمة الشرف 1974.

3 - وسام النجمة العسكرية.

4 - شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى.

5 - نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى.

6 - نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وفيما يخص الأوسمة والميداليات المدنية التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت كالأتى:-

1- وسام النيل الأكبر

2 - 1975 ميدالية الجمهورية.

3 - وشاح النيل.

4 - ميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى.

5 - ميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.

6 - ميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي.

7 - ميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى.

8 - ميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى.

9 - شعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.

10 - شعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

كما حصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على العديد من المرتبات الشرفية من العديد من الدول والجامعات وهى:

1 - 1999 دكتوراه شرفيه من جامعة جورج واشنطن.

2 - 1999 دكتوراه شرفيه من جامعة سانت جونس.

3 - 1999 دكتوراه شرفيه من جامعة بكين.

4 -1998 دكتوراه شرفيه بالإقرار بدوره الإقليمي والعالمي في بلغاريا.

5 - 1991 عضوية وسام هونوريس كوزا الدولي من قبل المجلس الأكاديمي المكسيكي للقانون الدولي.

كانت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن نعت رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

 

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

 

 


موت حسني مبارك

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