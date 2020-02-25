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وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:05 ص
وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى الدفع بمعدات لشفط المياه
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات .
 
 
وذكر بيان للوزارة ، أن شعراوى تلقى فى ساعة متأخرة مساء الاثنين، عدد من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات ، حيث رصدت تعرض حوالي 13 محافطة الاثنين لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة وغزيرة خاصة علي محافظتي القاهرة والجيزة . 
 
وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية وجنوب سيناء ودمياط والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية . 
 
وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه ، لافتاً الي أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالدفع بحوالي 210 معدة حيث تم الدفع ب100معدة فالقاهرة و50 في الجيزة و60 في القليوبية بالإضافة الي  مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث . 
 
وأوضح شعراوي أن باقي المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق وبلغت حوالي 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالاضافة الي 700 عامل للمشاركة في عمليات شفط المياه من الشوارع .
 
وأشار تقارير غرفة عمليات الوزارة الي انه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة ويقوم السيد محافظ القاهرة بالتواجد في مناطق شفط المياه . 
 
كما أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الي استمرار سقوط الأمطار علي بعض المناطق بمحافظة القاهرة ويتابع المحافظ عمليات سحب تجمعات المياه خاصة بالقرب من مطلع كوبري المطار . 
 
وفي السياق ذاته  أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين علي مدار اليوم لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار  الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .
 
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه علي المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ نظراً لاحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة علي بعث المحافظات وحالة من عدم الاستقرار في الطقس .
 
وشدد شعراوي علي ضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَي حادث طارئ والتواصل المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي  .
 
و طالب شعراوي المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى. 
 
وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئه .
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