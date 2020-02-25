وزير البترول: السماح للمستثمرين باختيار مناطق التنقيب والمساحة بدون قيود

كتبت - مروة الغول

قال المهندس طارق الملا خلال مؤتمر صحفي عقده للاعلان عن المزايدة ان المزايدة ستتم تحت نظام الاتاوة والضريبةعلي يبدأ تلقى العروض بداية من يوم 15مارس المقبل وان يتم غلق الباب يوم 15يوليو المقبل الساعة 12ظهرا.

وأضاف المهندس طارق الملا، أنه من المقرر طرح مزايدات أخرى متتالية كل 4 اشهر بعد ذلك.

وأشار الوزير إلي تطبيق نظام جديد حيث سيتم طرح المزايدة على مساحة 56الف كيلومتر في الصحراء الشرقية من خط عرض 23الي خط 28.

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.