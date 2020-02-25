وائل غنيم ومحمد البرادعى ينعيان رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك

كتب محمد شعلان

نعى الناشط السياسي وائل غنيم، وفاة الرئيس الراحل حسني مبارك، وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "رحمة الله على الرئيس حسني مبارك، كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم، ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده، كان محبا ومخلصا لمصر، تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصرى فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".



وائل غنيم ينعى حسنى مبارك

كما قدم الدكتور محمد البرادعي، العزاء في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك على حسابه بـ"تويتر" قائلا: "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



محمد البرادعي ينعى مبارك

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى اليوم الثلاثاء، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا "إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك .. اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

كما كشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.