هيئة الاستثمار الأوغندية: 130 مليون دولار استثمارات مصرية لـ40 شركة

رسالة اوغندا - إسلام سعيد

كشفت بيانات هيئة الاستثمار الأوغندية عن أنه يوجد نحو 40 شركة مصرية مسجلة في أوغندا تبلغ استثماراتها نحو 130مليون دولار أمريكي موزعة على قطاعات الصناعات الغذائية والبنوك والمقاولات والنقل والخدمات وتتمثل أهم الشركات المصرية العاملة في أوغندا في (المقاولون العرب- السويدي-مصر أوغندا للأمن الغذائي –النصر للاستيراد والتصدير-بنك القاهرة الدولي في كمبالا عام1995 .

وفي سياق متصل، كشف التمثيل التجارى، عن أن أهم المزايا التفضيلية بين مصر وأوغندا فيما يتعلق بنفاد صادراتنا للدولة هي أن أوغندا تمنح معظم بنود الصادرات المصرية إعفاءات كاملاً من التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية الكوميسا.

وأوضح الجهاز أن أبرز المعوقات التي تحد من زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوغندي هي أن أوغندا دولة حبيسة ما يستدعي التصدير إليها عن طريق ميناء مومباسا في كينيا، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً، كما تقوم الحكومة الأوغندية باستثناء بعض السلع عن المعاملة التفضيلية للكوميسا، ويتم تحديث قائمة السلع المستثناة بشكل سنوي مما يهدد الصادرات المصرية من بعض البنود إلى اوغندا حال تم اضافتها إلى هذه القائمة.

وتنظم مصر حالياً بعثة تجارية تضم 30 شركة مصرية من 4 صناعات حيوية وإستراتيجية وهى "الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنيه، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية ، الصناعات الكيماوية، مواد البناء"

ويعد الأسبوع المصرى في أوغندا، منصة أعمال لا غنى عنها لكونه صناعيا تجاريًا رائدًا من خلال عرض التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها أفضل العلامات التجارية في مصر واللاعبون الرئيسيون في القطاعات المشاركة بالمعرض، وفق بيان مشترك للقطاعات الاقتصادية المشتركة في البعثة.

وتعتبر الأسابيع التجارية الوسيلة التسويقية الأكثر فعالية التي تحقق للشركات المصرية القدرة على التحول من تسويق المنتجات بالأسواق المحلية إلى التسويق بالأسواق الخارجية واكتشاف أسواق جديدة واعدة حول العالم، بالتنسيق بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة.