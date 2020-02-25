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هزم الاغتيالات وقمع موجة إرهاب قوية.. تعليق "نيويورك تايمز" على وفاة مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:52 م
هزم الاغتيالات وقمع موجة إرهاب قوية.. تعليق "نيويورك تايمز" على وفاة مبارك مبارك
كتبت : رباب فتحى

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قاهرة الاغتيالات، ومحارب شرس للإرهاب، بهذه العبارة علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرة إلى أن رغم تلك الإيجابيات إلا أن عصره انتهى بمواجهة قائمة طويلة من تهم الفساد والتحريض على القتل، في رحلة مع القضاء استمرت لسنوات قبل أن يتم تبرئته.

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز

وفى تقرير لها بعد ساعات من وفاة مبارك، قالت نيويورك تايمز إن الرئيس الأسبق حسنى توفى عن عمر يناهز 91 عاما، حيث قضى معظم سنواته الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري في جنوب القاهرة ، تحت حراسة في غرفة تطل على النيل بينما كان يتحدى التهم الموجهة إليه بتهم الفساد والتآمر على القتل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مبارك أطلق سراحه في 24 مارس 2017 ، بعد إدانته في قضية واحدة صغيرة نسبيًا ، ونقل بعدها إلى قصره في حي مصر الجديدة.

وألمحت إلى ظهوره في شهر أكتوبر الماضي بمقطع فيديو نادر نُشر على موقع يوتيوب حيث تبادل ذكرياته عن حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل ، عندما قاد القوات الجوية المصرية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أمام الكاميرا منذ الإطاحة به خلال اضطرابات عام 2011.

وقالت الصحيفة إن مبارك بدا وكأنه لا يقهر، حيث نجا من محاولات اغتيال متعددة ، واحتفظ بالسلطة لفترة أطول من أي شخص آخر منذ محمد علي باشا ، مؤسس الدولة المصرية الحديثة ، بخلاف ذلك فقد استطاع مبارك أن يقمع بقوة موجة الإرهاب من قبل الجماعات التكفيرية، وبدا أنه يتحدى حتى التقدم في العمر.

وجدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.

 

 

 


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