مقتل قرويين فى هجوم إرهابى وسط مالى

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قتل شخصان وأصيب العديد من الأشخاص فى هجوم شنه رجال مسلحون مجهولون فى جامبو جينينكى التابعة لمحافظة "موبتي" وسط مالى، وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن الهجوم خلف قتيلين وجرح بعض أبناء القرية، كما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، لافتة إلى أن المسلحين الذين سلبوا القرويين مواشيهم لاذو بالفرار دون أن يعرف الطريق الذى سلكوه.

وتعانى مالى انفلاتا أمنيا تسبب فى مقتل المئات منذ مطلع العام الجارى، وعانت مدن الشمال والوسط أكثر من غيرها من العمليات الإرهابية المتواصلة بالرغم من جهود يقوم بها الجيش المالى وقوات برخان الفرنسية وقوات المينيسما الأممية وقوات دول الساحل الإفريقى التى نشرت وحدات متخصصة فى مكافحة الإرهاب فى أراضى مالي.

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسى الموجود فى مالى والذى يشن عملية قتالية لمكافحة الإرهاب باسم "برخان"، تمكنت فى الأيام الأخيرة من القضاء على أكثر من خمسين إرهابى فى وسط مالى فى حين بايعت احدى المجموعات مؤخرا تنظيم "داعش" الارهابى فى المنطقة، ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد أشار البيان الخاص بالجيش الفرنسى ، انه بين 9 و17 فبراير الجارى، نفذت قوة برخان عمليات فى وسط مالى فى محيط مدينة موبتى سمحت بالقضاء على حوالى خمسين إرهابيا وتدمير حوالى ثلاثين دراجة نارية وشاحنتى بيك آب وضبط أسلحة وهواتف نقالة ومعدات إلكترونية.

ويرفض الجيش الفرنسى إعطاء حصيلة دقيقة عن الارهابيين الذين يسقطون بين قتيل وجريح أو يؤسرون.