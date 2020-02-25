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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:30 ص
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مصر تشارك بوفد من وزارة الرى فى ورشة حول الدبلوماسية المائية فى كينيا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:30 ص
مصر تشارك بوفد من وزارة الرى فى ورشة حول الدبلوماسية المائية فى كينيا نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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اختتم معهد ستوكهولم للمياه الدولية (SIWI) ورشة عمل خاصة بالدبلوماسية المائية بكينيا للقيادات النسائية فى حوض النيل، بهدف دعم بناء قدرات المرأة فى مجال المفاوضات الخاصة بالمياه العابرة للحدود وتعزيز السلام فى حوض النيل.

تأتى تلك الورشة فى إطار الدورة الثالثة التى يقوم معهد ستوكهولم للمياه الدولية (SIWI) بتنظيمها في مجال الدبلوماسية المائية حيث سبق عقدها فى أوغندا فى 2017 والثانية فى اثيوبيا فى ديسمبر 2018، حيث إن معهد SIWI يستضيف شبكة للسيدات العاملات بادارة المياه العابرة للحدود منذ عام  2017 وتهدف الشبكة الى تبادل الخبرات وتقوية القدرات للسيدات العاملات فى مجال الدبلوماسية المائية فى حوض نهر النيل وذلك لدعم مشاركتهم في عمليات الحوكمة والتعاون العابر للحدود.

شارك فى الدورة 9 دول من حوض النيل " اثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وبورندى وكينيا وروندا وتنزانيا ومصر" حيث شاركت وزارة الرى شاركت بوفد يتصمن كلاً من الدكتورة كريمة عطية - أستاذ متفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والمهندسة نشوى السروجى مدير عام التدريب وبناء القدرات  بقطاع مياه النيل، والمهندسة ايرين فايز – مدير عام متحف النيل بأسوان والمهندسة مروة خطاب عباس – مدير أعمال أول بقطاع مياه النيل.

تناولت الدورة التدريبية أهم ما تناوله القانون الدولي بخصوص المياه العابرة للحدود والتي تتكون من مجموعة من المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول في مختلف مجالات الأنشطة البشرية بما في ذلك تنمية الموارد المائية العابرة للحدود وذلك لتنظيم العلاقات بين الاحواض المشتركة، حيث تم الاشارة الى ان دعائم القانون الدولي يعتمد في الاساس على  التعاون بين الدول والاستخدام العادل وعدم الضرر.

كما تناولت الدورة العديد من المجالات مثل حوكمة المياه وتأثير التغيرات المناخية على المصادر المائية والامطار كما تناولت ايضا خطورة الشائعات والاخبار الكاذبة للاعلام في مجال المياه العابرة للحدود وكيفية مواجهته من قبل الحكومات والحد من أثارة السلبية على التعاون بين الدول وكذلك الرأي العام في دول حوض النيل.

كما شاركت الدول بتقديم عروض تقديمية في العديد من المجالات وقد شاركت مصر بعرض تقديمي عن التعاون الثنائي بين دول حوض النيل حيث لاقى استحسان العديد من المشاركات لعدم المامهم بالجهود المصرية المبذولة لتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل.


الرى

الدبلوماسية المائية

حوض النيل

المياه

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