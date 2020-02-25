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مصرع طفل بعد ارتطامه بأرجوحة داخل حضانة مدرسة خاصة بدار السلام سوهاج

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:44 ص
مصرع طفل بعد ارتطامه بأرجوحة داخل حضانة مدرسة خاصة بدار السلام سوهاج مستشفى دار السلام المركزى
سوهاج محمود مقبول

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بدأت النيابة العامة بشرق سوهاج التحقيق فى واقعة وفاة طفل بالروضة اصطدمت به أرجوحه داخل مدرسة خاصة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء دكتورحسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل برياض الأطفال داخل مدرسة خاصة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد أبوبكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام  بوصول الطفل عبد الرحمن ع ب 5 سنوات بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة خاصة ببندر دار السلام - ويقيم بناحية النغاميش دائرة المركز مصاباً " نزيف بالأذنين وجرح رضي بفروة الرأس " وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال كلاً من أحمد ش ا  45 سنة صاحب مدرسة خاصة ببندر دار السلام ومحمد ع ا  35 سنة مدرس حاسب آلي بالمدرسة - ويقيمان دائرة المركز قررا بأنه أثناء لهو الطفل المذكور صحبة زملائه بقسم رياض الأطفال بالمدرسة اصطدمت به أرجوحه مما أدي لإصابته التي نتج عنها وفاته.

وبسؤال والد الطفل المتوفي علي ب ع 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم واتهم إدارة المدرسة بالإهمال ونفي الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة .

من جانبه، أكد مصدر بالتعليم أن النيابة العامة قامت باحتجاز مدرسات رياض الأطفال بذات المدرسة على ذمة التحريات، وأن وزارة التربية والتعليم أرسلت خطابا إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج بسرعة فحص كافة أوراق المدرسة، وبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه، مع فتح تحقيق عاجل بمعرفة شئون قانونية المديرية والتعليم الخاص وإعداد مذكرة بشكلا عاجل والإفاده.

 


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