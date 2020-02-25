محافظ البحر الأحمر يتفقد الطرق السريعة والبرابخ برأس غارب (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة رأس غارب، بعدما شهدت بعض المناطق بالمدينة سقوط أمطار أمس ، حيث قام بالمرور على البرابخ بطريق غارب - الزعفرانة، والبحيرات بطريق غارب - الشيخ فضل، للتأكد من تطهير جميع البرابخ وجاهزيتها.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الجولة على رفع حالة الطواريء بالمدينة، وتأهب غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أى متغيرات فى الحالة الجوية والتحرك السريع فى حالة حدوث أى أخطار والمرور الدورى على الطرق السريعة، مع إخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأى مستجدات لسرعة التعامل معها.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى جاهزية كافة المعدات بمختلف مدن المحافظة، لسرعة التعامل مع أى مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة، ورافق المحافظ فى الجولة رئيس مدينة رأس غارب اللواء إيهاب رأفت، وعدد من القيادات التنفيذية

وساد طقس مستقر اليوم الثلاثاء بمدن محافظة البحر الأحمر، مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، رغم هطول أمطار غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على أنحاء متفرقة بمناطق شمال البحر الاحمر وخاصة مدينة رأس غارب.

على جانب أخر، وتنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات نظرا للأخطار المحتملة نتيجة التقلبات الجوية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ورفع حالة الطوارىء، قام اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة غارب بالمرور صباح اليوم، على البرابخ بطريق " غارب - الزعفرانه" ، وكذلك البرابخ وحواجز التوجيه والبحيرات بطريق غارب - الشيخ فضل والتأكد من تطهير جميع البرابخ وجاهزيتها.

وأكد أن غرفة العمليات، تعمل على مدار اليوم لرصد أى متغيرات فى الحالة الجوية والتحرك السريع فى حالة حدوث أى أخطار والمرور الدورى على الطرق السريعة.

كما أكد التزام شركات البترول بتمركز المعدات كل فى النقطة المحددة، ومنها شركات العامة للبترول، وغرب بكر، وبترودارا، شركة سيميتار، وشركة بترول خليج السويس جابكو، وشركة سوكو جبل الزيت.

محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق غارب الزعفرانة والبرابخ

محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق غارب الزعفرانة والبرابخ

محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق غارب الزعفرانة والبرابخ