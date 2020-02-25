سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجازاة 5 موظفين بكهرباء ميت سلسيل تأديبيا لتسببهم فى صعق طفل أثناء الأمطار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:00 ص
مجازاة 5 موظفين بكهرباء ميت سلسيل تأديبيا لتسببهم فى صعق طفل أثناء الأمطار النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة الإدارية بمساءلة خمسة متهمين، من العاملين بكهرباء ميت سلسيل، التابعة لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية تأديبياً، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً صعقاً بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار عام 2019. 
 
كانت النيابة الإدارية بالكردي، باشرت التحقيقات بالقضية رقم 2019 لسنة 927 أمام أحمد موسى وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمود مختار مدير النيابة، بناءً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية اكتوبر من العام الماضى، متضمناً وفاة طفل فى العقد الثانى من العمر 12 سنه، صعقاً بالكهرباء عقب ملامسته لأحد أعمدة الإنارة بالشارع، أثناء سقوط الأمطار.
 
كما استمعت النيابة لشهادة عدد من  أهالي القرية والذين قرروا أنّ عامود الإنارة الذي توفى الطفل بسببه كان يوجد به ماس كهربائي ووصلات مكشوفه وأنه سبق وأن تم ابلاغ رئاسة مركز ومدينة الكردي عدة مرات بتعرض عدد من الأطفال قاطني الشارع للصعق الكهربي  من ذلك العامود ووصلاته المكشوفة.
 
وقامت النيابة الإدارية بالكردي بالانتقال برفقة لجنة فنية مشكلة من الجهة الإدارية لإجراء معاينة لموقع الحادث ، حيث تبين من المعاينة وجود عامود إنارة قديم عليه توصيلات حديد ولحام جديد لتغطية الأسلاك المكشوفة بلحام جديد عقب الحادث طبقاً لإفادة مسئولي الكهرباء بمدينة الكردي.
 
وتبين من التحقيقات أن عامود الإنارة المتسبب في الحادث كان به أسلاك مكشوفة دون عوازل وذلك قبل حدوث الواقعة، وإنه تم نقل الطفل المجني عليه عقب تعرضه للصعق إلى مستشفى ميت سلسيل حيث تبين من الكشف الطبي الظاهري عليه وفاته نتيجة الصعق الكهربائي.
 
وكما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين كلٍ حسب اختصاصه في صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة الكردي وعدم اتخاذ اللازم حيال الإحلال والتجديد والصيانة للأعمدة مما أسفر عنه وقوع الحادث.
 
وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى مسالة المتهمين تأديباً بإرسال الأوراق لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات مجازاتهم تأديبياً في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة.
 
كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها منعا لتكرار مثل ذلك مستقبلاً والمرور على كافة مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصا ًعلي سلامة المواطنين ومنعاً لتكرار أي حوادث مستقبلاً واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقاً للقانون.
 

مسائلة 5 موظفين

شركة الكهرباء

مصرع طفل

صعقا بالكهرباء

هطول امطار

ميت سلسيل

محافظة الدقهلية

النيابة الإدارية

مسائلة تأديبه

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تحيل 16موظفا ببريد الفيوم للمحكمة بتهمة اختلاس 6ملايين جنيه

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:39 ص

النيابة الإدارية بالقليوبية تحيل موظفين بمستشفى ناصر للمحكمة التأديبية

السبت، 22 فبراير 2020 03:39 م

انتخابات نادى النيابة الإدارية تحت الانتظار.. "التضامن الاجتماعى" تطلب وقفها لحين توفيق الأوضاع.. رئيس النادى: لن تجرى قبل إنهاء الإجراءات القانونية.. والمستشار المنشاوى: قرار إقامة الانتخابات يخص الأعضاء فقط

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 م

النيابة الإدارية تفتتح دورة "قانون تنظيم التعاقدات" بمركز التدريب القضائى..صور

الأحد، 16 فبراير 2020 11:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة