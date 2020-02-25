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فيديو وصور .. سياح اسبانيا والبرازيل والمكسيك يزورون تل العمارنة بالمنيا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:52 م
فيديو وصور .. سياح اسبانيا والبرازيل والمكسيك يزورون تل العمارنة بالمنيا الوفود السياحية أثناء زيارتها لتل العمارنة بمحافظة المنيا
المنيا - ماهر أبو النور

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زارت وفود سياحية من دول (أسبانيا، والبرازيل، والمكسيك)، منطقة تل العمارنة الأثرية بمحافظة المنيا، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة .

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار تل العمارنة، والتى تقع على بعد حوالى 60 كم جنوب شرق مدينة المنيا، بمركز ديرمواس، وهى المنطقة التى اختارها أخناتون وزوجته نفرتيتي، لإقامة عاصمة مملكته المسماة (أخت آتون)، أى أفق آتون، من أجل عبادة معبوده الأوحد (آتون)، الذى يُرمز إليه بقرص الشمس، كما أعطى أخناتون حرية كاملة للفنان للتعبير عن نفسه، وما يحيط به مكوناً بذلك أول مدرسة للفن الواقعى المعروفة عالمياً "بفن العمارنة"، ومن أهم آثار المنطقة، (بقايا القصر الشمالى ومعبد آتون الكبير، والقصر الجنوبي، و مقبرة حويا، ومقبرة مرى رع الثاني، ومقبرة مرى رع، و مقبرة بنتو، ومقبرة بانحسى ) وهى مقابر للأمراء والوزراء .

وأضاف الأزهري، أن المحافظة، تضم منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطي، بالإضافة الى أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ “البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

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وفود سياحية 

 

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وفود سياحية

 

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وفود سياحية 

 

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وفود سياحية

 

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وفود سياحية

 


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