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عريقات يرحب بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكى يدعم حل الدولتين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 م
عريقات يرحب بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكى يدعم حل الدولتين صائب عريقات
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 رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالاقتراح الذي قدمته بلجيكا، رئيس مجلس الأمن الدولي، وحصل على اجماع أعضائه بمن فيهم الولايات المتحدة الامريكية، الذي أكد دعم حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، استنادا إلى قرارات الامم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال عريقات في بيان له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " اليوم الثلاثاء، إن الاقتراح يعد ردا على اعلان الحكومة الاسرائيلية عن قراراها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما يشمل إعلانها اليوم عن القرار ببناء3500 وحدة استيطانية في منطقة ،مشددا على أن الإعلان الاسرائيلي لا يشكل فقط تدميرا لامكانية الحفاظ على خيار الدولتين ولكن يدمر مصداقية اعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر الإعلان عن بناء مستوطنة ردا اسرائيليا على بيان اعضاء مجلس الامن، خاصة أن المجتمع الدولي منع اسرائيل من بناء هذه المستوطنة على مدى العقدين الماضيين.
ودعا عريقات مجلس الامن وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات واستنادا الى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش إلى جانب دولة اسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والاسرى استنادا للقرارات الدولية ذات الصلة مشددا على أن كل حجر استعماري استيطاني يرقى الى جريمة حرب، مؤكدا أن دولة فلسطين قدمت إحالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتتابع تقديم كل ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية بهذا الشأن معربا عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي مع المسؤليين الاسرائيليين حول الاستيطان وغيره من جرائم الحرب التى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .

صائب عريقات

بلجيكا

فلسطين

الامم المتحدة

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