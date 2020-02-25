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طلاب الثانوية بالسعيدية يطلقون مبادرة "إحنا معاك" لتدريب زملائهم على التابلت

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:07 ص
طلاب الثانوية بالسعيدية يطلقون مبادرة "إحنا معاك" لتدريب زملائهم على التابلت طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة " إحنا معاك"
كتب محمود طه حسين

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أطلق طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة مبادرة إحنا معاك نحو بناء تعليم جديد مبادرة برئاسة على الشريف أمين  اتحاد طلاب المدرسة السعيدية وسيف الزغبى مقرر اللجنة الإعلامية، بهدف تدريب طلاب الثانوية المعدلة على التابلت والاستفادة من بنك المعرفة المصرى.
 
وقال على الشريف، إن المبادرة هدفها تدريب طلاب مدارس الجيزة بمختلف إداراتها على التابلت وكيفية الاستفادة من بنك المعرفه في النظام التعليمي الجديد، موضحا أن  التدريب حوالى 30 فقرة ينقسموا إلى ثلاث أجزاء: جزء على استخدام التابلت وكيف تجنب المشاكل التى قد تواجه الطالب، وجزء للدخول على بنك المعرفة والوصول إلى المحتوى الإضافي على بنك المعرفة المصرى وكيفية تعميق المعرفة وغيرها، وجزء عن كيفية الدخول على منصة الامتحان والتعامل مع الامتحان وكيف يذاكر الطالب من أجل فهم نواتج التعلم الحقيقية وغيرها.
 
وأوضح الطالب أن التدريب لاقى قبول شديد بين الطلاب والطالبات وكان عدد الحضور كبير حيث أعرب الطلاب عن مدى استفادتهم مما  تلقوه من تدريبات على بنك المعرفة على يد المتدربين وتمنوا المزيد من هذه الدورات التدريبية التي تشجعهم وتسهل لهم التفاعل مع نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.
 
حضرت التدريبات سماح محمد، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، وتحت  رعاية خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومحمود الفولى وكيل المديرية، ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة، ومجدى شديد وكيل إدارة جنوب الجيزة ،وحسين منصور مدير مدرسة السعيدية وطارق صلاح الدين خبير الجغرافيا بالمدرسة.
 
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (1)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (1)

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (2)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (2)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (3)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (3)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (4)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (4)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (5)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (5)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (6)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (6)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (7)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (7)

 

 

طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (8)
طلاب الثانوية المعدلة بالسعيدية يطلقون مبادرة إحنا معاك (8)

التربية والتعليم

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