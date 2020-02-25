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ضبط 17 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:52 م
ضبط 17 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 17 مخبز بمراكز  ايتاى البارود  والرحمانية لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم ،وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تموينى عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاى و16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم ،كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

 


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