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صور.. السفير الفرنسى يزور وحدة زراعة النخاع وبنك الخلايا الجذعية بالمنصورة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:02 م
صور.. السفير الفرنسى يزور وحدة زراعة النخاع وبنك الخلايا الجذعية بالمنصورة جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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تفقد السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بعض الوحدات بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، رافقه خلال الزيارة  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، خلال زيارته الأولى للجامعة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتفقد الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، وتفقد وحدة زراعة النخاع، بنك الخلايا الجذعية من الحبل السرى بمستشفى الأطفال.

ومن جانبه أكد السفير الفرنسى عن سعادته بتواجده فى صرح من الصروح العلمية بمصر ولها سمعة طيبة عالميا ولها تفوق فى الجانب البحثى والطبى وتمتلك قدرات بشرية وعقول متميزة.

كما أشار أن هناك تعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية فى تدريب الأطباء وتدعيم برامج اللغة الفرنسية والتى تدعم الباحثين والطلاب من دول الفرنكفونية فى القارة الأفريقية .

الجدير بالذكر أن بنك "الخلايا الجذعية من الحبل السرى" وهو البنك الأول فى تاريخ الجامعات المصرية، ويتم حفظ المشيمة الخاصة بالأطفال، وذلك للحفاظ على الخلايا الجذعية واستخدامها لاحقا لأى طفل مريض شريطة موافقة الأهل على ذلك، وفى حال رغبة الأهل حفظ الخلايا باسم ابنهم فإنه يتم حفظها ببنك الدم وهو بنك عام، وتلك الخلايا يتم استخدامها لعلاج نقص المناعة، ومشاكل الميتابولز وضمور خلايا المخ وعلاج الحالات المستعصية وأمراض التمثيل الغذائى والتغذية، حيث تقوم المستشفى بتقديم هذه الخدمات 6 محافظات بالدلتا، حيث تستقبل 200 ألف مريض سنويا و وحدة زراعة النخاع بمستشفى الأطفال.

الوحدة الجديدة مكونة من 4 كبسولات ويستمر المريض فى العلاج بها من 6 أسابيع حتى شهرين ونصف، مضيفا أن الطفل يمر فى العلاج بـ3 مراحل، المرحلة الأولى يتم أخذ نخاع من عظامه، ويتم فصله عن طريق جهاز الفصل، والمرحلة الثانية يتم حفظ الخلايا فى درجة حرارة سالب 2 درجة مئوية فى بنك الخلايا الجذعية، ثم يعاد استخدامها مرة أخرى، ثم يجهز المريض للزراعة بالقضاء على نخاع العظام لديه عن طريق الكيماوى المركز، وفى هذه الحالة يكون الطفل منعدم المناعة، لذا يجب أن يعيش فى الكبسولة من 10 إلى 15 يوما، ثم المرحلة الثالثة وهى زراعة النخاع.

 

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الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

السفير الفرنسي

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