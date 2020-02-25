شبكة "CNBC" عن وفاة مبارك: كان حليفاً قوياً لواشطن ومعارض شرس للتطرف

كتبت رباب فتحى

أبرزت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 91 عاما، وقالت إنه كان حليفا للولايات المتحدة ومعارض قوي للتطرف.



سى إن بى سى

وقالت إن مصر حصلت حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا كمساعدات أمريكية ، وهو ثاني أعلى مبلغ في أي دولة بعد إسرائيل. بين عامي 1948 و 2011 ، أرسلت الولايات المتحدة مصر حوالي 72 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الثنائية.

وأضافت أنه واصل إلى حد كبير سياسات سلفه أنور السادات ، بما في ذلك الحفاظ على اتفاقات كامب ديفيد والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وولد مبارك في الرابع من مايو 1928 في قرية كفر مصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة. وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية في مصر وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948 ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.

وتدرج في سلم القيادة العسكرية فعين عام 1964 قائداً لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة، وتلقى دراسات عليا في أكاديمية "فرونزا" العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلن تنحيه عن رئاسة الجمهورية في البلاد، في 11 فبراير 2011، استجابة للاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكمه والتي بدأت في 25 يناير من نفس العام.