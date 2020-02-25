تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات قتل عامل لزوجته بعد ضبطها فى وضع مخل بالوراق

كتب ــ أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقاتها حول واقعة قتل عامل لزوجته في الوراق بسبب شكه في سلوكها، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السلاح الذي استخدمه المتهم في ارتكاب جريمته، وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه؛ وكتابة تقرير وافً عنه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم "أ.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت له تهمة القتل، ومن المقرر أن تجرى معاينة تصويرية للجريمة خلال ساعات.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، بينهم والد المتهم، بعد إجراء مناظرة لجثمان الزوجة المجني عليها، والذي أمرت النيابة بتشريحها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنه في الفترة الأخيرة تكررت الخلافات بين العامل المتهم وزوجته، بسبب شك الزوج في سلوك الزوجة، وكان ذلك محركًا للعديد من المشاجرات بينهما، ويوم الجريمة عاد المتهم إلى منزله، ففوجئ بزوجته في وضع مخل مع والده، فسدد لها طعنة نافذة فى منطقة البطن، وتركها غارقًة في دمائها.

وتابعت التحقيقات، أنه تم التحفظ على المتهم قبل تمكنه من الهرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الجريمة عقب مناظرة الجثمان، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الجريمة، حيث تم رفع بقع من دماء المجني عليها من مسرح الجريمة لتحليلها، وتم إرسال السلاح المستخدم في الجريمة إلى المعمل الجنائى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة، وتم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.