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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:07 م
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تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى كرواتيا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:47 م
تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى كرواتيا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
زغرب (أ ش أ)

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أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى بلاده، ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز البريطانية، اليوم الثلاثاء،  مشيرة -في الوقت- ذاته إلى تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و71 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 77779 حالة والوفيات إلى 2666 بنهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) سجلت 499 حالة إصابة مؤكدة جديدة و68 حالة وفاة من إجمالي الرقم سالف الذكر، وأن باقي مناطق الصين سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة فقط ليكون أول رقم فردي لحالات الإصابة المؤكدة يتم تسجيله منذ التفشي، و3 حالات وفيات بواقع حالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 530 حالة جديدة مشتبه بها أمس، فيما خرج 2589 شخصا من المستشفيات أمس بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفى بعد تعافيهم إلى 27323 شخصا، وأوضحت أنه تم تتبع 641742 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 87902 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 81 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و30 حالة في مقاطعة تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 19 مريضا في هونج كونج و6 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

بدوره، قال بروس إيلوارد العالم في مجال الأوبئة، الذي قاد فريقا متقدما من منظمة الصحة العالمية - في تصريح خلال مؤتمر صحفي لفريق الخبراء المشترك من الصين ومنظمة الصحة العالمية عقد في بكين - إن استجابة الصين غير المسبوقة لطواريء الصحة العامة حيال تفشي "كوفيد-19" أسفرت عن نتائج ملحوظة في منع انتقال الفيروس بين البشر، كما ساهمت في الوقاية من إصابة مئات الآلاف بالفيروس أو تأخير الإصابة على الأقل.

 


كورونا

فيروس كورونا

كرواتيا

رئيس وزراء كرواتيا

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