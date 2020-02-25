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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:52 م
خالد صلاح
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بريطانيا تطالب رعاياها القادمين من شمال ايطاليا بالقيام بعزل ذاتى بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:41 م
بريطانيا تطالب رعاياها القادمين من شمال ايطاليا بالقيام بعزل ذاتى بسبب كورونا كورونا
أ ش أ

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طالبت وزارة الصحة البريطانية رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، وذلك بعد تفشى فيروس "كورونا" فى إيطاليا حيث سجلت 7 حالات وفاة و229 حالة إصابة بالفيروس، وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية دعت رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى فى ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.
 
ويواجه قرابة 10 آلاف شخص بشمال إيطاليا، قيود السفر خشية تفشى فيروس "كورونا"، ولم تتوصل إيطاليا حتى الآن إلى المريض الأول الذى كان مصدر انتشار المرض فى البلاد.
 
و كانت الحالة السابعة قد لقيت مصرعها فى إيطاليا مساء أمس الإثنين؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس فى البلاد الـ 200 حالة.
 
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات الإيطالية عزلت 12 بلدة فى الوقت الذى تسارع فيه لاحتواء التفشى الأكبر لفيروس "كوفيد 19" فى أوروبا، والذى دفع النمسا تجميع فريق عمل خاص لدراسة مراقبة الحدود.
 
وكانت النمسا قد رفضت مساء الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.
 
ووضعت السلطات ما يقرب من عشر بلدات فى منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالى عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحى فعلى كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة فى بلدة بمنطقة فينيتو المجاورة.
 

بريطانيا

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

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