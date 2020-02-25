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النوم بعد التاسعة مساء يهدد طفلك بخطر السمنة.. دراسة تشرح التفاصيل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:00 م
النوم بعد التاسعة مساء يهدد طفلك بخطر السمنة.. دراسة تشرح التفاصيل النوم المتأخر وعلاقته بالسمنة عند الأطفال
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة جديدة أن وقت النوم المتأخر قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال ، فمن المهم أن يحصل الطفل على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم كل ليلة لأنه يحسن نوعية الحياة والصحة والحالة المزاجية.

ووفقًا للدراسة الجديدة، لا يقتصر الأمر على مقدار النوم الذي نحصل عليه، ولكن أيضا وقت النوم قد يكون له تأثير على حياتنا وذلك حسبما ذكر تقرير موقع " dailystar".

ونظرت الدراسة في الروابط بين السمنة والنوم عند الأطفال، والتي وجدت أن الأطفال الذين يذهبون للنوم فى وقت متأخر قد يكونون في خطر أكبر للإصابة بالسمنة.

راقبت الدراسة وزن كل طفل وطوله ومحيط الخصر من سن 1 إلى 6 سنوات، وتم قياس النوم لمدة 7 أيام متتالية مرة واحدة في السنة لمدة الدراسة باستخدام متتبع يرتدي على معصم الطفل.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين ذهبوا عادة للنوم متأخراً، والذي حدده الباحثون على أنه الساعة 9 مساءً، كان لديهم مؤشر كتلة جسم أكبر وأعلى (BMI) بنهاية الدراسة.

وأضاف مؤلف الدراسة إلى أن البقاء ما بعد الساعة 9 مساءً، قد يكون علامة على نمط حياة يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن، بسبب وجود رابط مادي فى بعض مناطق الدماغ المشاركة في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، والتي تتحكم في سلوكيات الأكل.

وفي الوقت نفسه، وجدت الأبحاث السابقة أن مدة النوم القصيرة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة.


السمنة

النوم المتأخر

قلة النوم

مؤشر كتلة الجسم

تنظيم دورات النوم

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