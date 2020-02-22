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السبت، 22 فبراير 2020 06:14 ص
خالد صلاح
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عناصر غذائية ضرورية لا تسبب زيادة الوزن.. البيض والحمص أهمها

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 ص
عناصر غذائية ضرورية لا تسبب زيادة الوزن.. البيض والحمص أهمها التغذية الصحية
فاطمة ياسر

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هل ترغب في الحصول علي الطعام الصحي؟هل ترغب في التعرف على أفضل الأطعمة التي تمد جسمك بعناصر الفيتامينات الغذائية دون التعرض لزيادة الوزن؟ إذن عليك قراءة هذا التقرير لأنه سيقدم لك جميع الأطعمة الصحية لك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فإذا كنت ترغب في عدم زيادة الوزن والإصابة بالسمنة فعليك التعرف على أفضل هذه الأطعمة والتغذية  الصحية، والتي تحميك من  الإصابة بنقص العناصر الغذائية، ومنها:

-البيض
 

جميع أطباء التغذية ينصحون بضرورة تناول البيض لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهمة كالكلسيوم وفيتامين د، ولذا فهو وجبة غذائية جيد في الإفطار والعشاء، كما أنه يزيد من فرص شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، وأيضا هو قليل الشعرات الحرارية فهو لا يتسب في زيادة الوزن.

-الخضراوات
 

نعم فالخضروات والورقية لها العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، فتناولك للخضراوات يمد الجسم كالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية ومنها الحديد والبوتاسيوم، ولذا عليك تناول هذه الخضروات يوميا، فهي لا تزيد وزنك بسبب سعراتها الحرارية المنخفضة.

-الفواكه
 

الفواكه تحتوي علي بعض الفيتامينات المهمة للجسم، كفيتامين سي والبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف، والحديد ، ولذا فتناول يوميا للفواكه يقلل فرص إصابتك بالعديد من الأمراض، وأيضا يساهم في تقوية جهازك المناعي بشكل ملحوظ.

-الحمص
 

عند قراءتك للحمص قد تصاب بالدهشة، ولكن الحمص له العديد من الفوائد الغذائية، فهو غنية بالبروتين، وأيضا  الحديد وبعض العناصر الأخرى الهامة للجسم، فتناولك له يوميا يساهم بشكل كبير في تقوية العضلات والعظام والصحة أجمعها، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من الحمص.

 


التغذية الصحية

الاطعمة الصحية

تعرف علي التغذية الصحية

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