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النصر للكاوتشوك:سعر الغاز الحالى يضعف تنافسية منتجات الشركة محليا وعالميا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:24 م
النصر للكاوتشوك:سعر الغاز الحالى يضعف تنافسية منتجات الشركة محليا وعالميا عبد العزيز أبو سليمان عضو مجلس ادارة شركة ناروبين
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف عبد العزيز أبو سليمان عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن تقدير سعر الغاز بـ 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشركة، يقلل من تنافسية منتجات الشركة محليا وعالميا.

أضاف أبو سليمان لـ "اليوم السابع" أن منتجات الشركة تعانى من ضعف التنافسية، خاصة أن الشركات العالمية التي تصدر وتنتج نفس منتجاتنا، تحصل على الغاز بسعر 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أننا نحصل على سعر الغاز مضاعف، وبالتالي فإن هذا الأمر يرفع تكاليف المنتجات من البطاريات وخراطيم السيارات وخراطيم مياه الزراعة وغيرها من المنتجات.

وأشار عبد العزيز أبو سليمان، أن الشركات المنافسة تقوم بتصدير نفس المنتجات إلى مصر، ويتم بيعها بأقل من أسعارنا، وبطبيعة الحال العملاء تقبل على السعر المنخفض، وبالتالي فإنه فى حالة ربط سعر الغاز لشركتنا وللشركات الصناعية بالسعر العالمى، سيساهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار المنتجات، وبيعها باقل من سعر المستورد مما يزيد من الحصة السوقية لنا محليا، ويزيد من قدرتنا على التصدير للعملاء في الخارج.

وحول رؤيته للسعر العادل للغاز أشار عضو مجلس إدارة شركة ناروبين، أن خفض السعر لـ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر عادل للحكومة لأنه أيضا أعلى من السعر العالمى وللشركات التي ستوفر 1.5 دولار فى كل مليون وحدة حرارية، مما سيقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج، ولا سيما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الكهرباء والمياه أيضا، وهى جزء من تكاليف إنتاج الشركات، مؤكدا ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل كبير فور تطبيق قرار خفض أسعار الغاز.

 


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خفض أسعار الغاز

شركة ناروبين

عبد العزيز أبو سليمان

النصر لمنتجات الكاوتشوك

قطاع الاعمال العام

القابضة الكيماوية

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