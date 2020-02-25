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الكويت تغلق 5 صیدلیات لعدم التزامھا بأسعار بیع الكمامات الطبية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:55 م
الكويت تغلق 5 صیدلیات لعدم التزامھا بأسعار بیع الكمامات الطبية كمامات
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة إغلاق خمس صیدلیات لعدم التزامھا بالقرار الوزارى بشأن تحدید أسعار بیع الكمامات الطبیة، وأضافت الوزارة فى بیان صحفى الیوم الثلاثاء أن أمر الاغلاق جاء من خلال تعلیمات وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان الذى أشرف على الجولات التفتیشیة للتأكد من تطبیق القرار، وأوضحت أن إغلاق تلك الصیدلیات یأتى بعد مخالفتھا عدة قوانین من ضمنھا زیادة أسعار الكمامات الطبیة والامتناع عن بیعھا بالسعر المحدد من قبل الوزارة.

وشددت الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية على أنھا لن تتوانى فى تطبیق القانون داعیة المواطنین والمقیمین الى عدم التردد فى الابلاغ عن أى زیادة مصطنعة فى أسعار أى مستلزم طبى مثل الكمامات أو غیرھا وذلك بالاتصال على الخط الساخن (135 (والابلاغ عن طریق مراكز الطوارئ المنتشرة فى المحافظات.

وكان وزیر التجارة والصناعة أصدر قرارا وزاریا أمس الاثنین بناء على كتاب من وزارة الصحة الكویتیة بشأن تحدید اسعار بیع الكمامات الطبیة حیث تتراوح أسعارھا ما بین 100 فلس و 320ر1 دینار كویتي.

وجددت دولة الكويت مناشدة مواطنيها عدم السفر إلى دول تشهد إصابات بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تأكید إصابة ثلاثة مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) (لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس فى البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أن الثلاث اصابات الجدیدة كانت من القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وقالت إنھم جمیعا بصحة جیدة حیث تم عزلھم فى إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجھزة للتعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

ونقل موقع إلكترونى إيرانى عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله اليوم الثلاثاء إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس فى الجمهورية الإسلامية إلى 14،ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن المسؤول قوله "التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس فى إيران، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفرضت فيتنام، الخميس الماضى، حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوى يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - فى بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - " سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".

وكانت فيتنام قد أعلنت عن إصابة 15 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها خمس حالات في سون لوي. وأغلقت السلطات المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.

كانت وسائل إعلام فيتنامية، وشركة مشغلة لسفن سياحية إن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

 


كمامات

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

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