يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن لديها أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

ومن جانبها، أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن قلقها العميق إزاء مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية بالولايات المتحدة، مؤكدة أن نشر مثل هذه الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات الروسية الأمريكية.

وقالت السفارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، نشرتها الوكالة الروسية "سبوتنيك": "تعرب السفارة الروسية فى الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال الترويج لدوامة جديدة من التكهنات حول تدخل روسيا المزعوم، فى الانتخابات الأمريكية".

وأضاف البيان، "أنه من اللافت للنظر كيفية استغلال القوى السياسية فى واشنطن هذه الخرافة لتحقيق أغراضها الانتهازية، واتهام بعضهم البعض بقضايا بعيدة عن الواقع، وبالتحديد "قضية تدخل روسيا" أصبحت تقليدا سياسيا أمريكيا سيئا".

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قد ذكرت، في وقت سابق استنادا إلى الاستخبارات الأمريكية، أن روسيا ستحاول دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه فى نهاية هذا العام من خلال التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.