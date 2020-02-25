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السبت.. "الزراعة": وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:00 ص
السبت.. "الزراعة": وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى خيول
كتب عز النوبى

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تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، السبت المقبل مع وفد من سلطنة عمان فتح أسواق عمان أمام صادرات الخيول المصرية لأول مرة، حيث يزور الوفد القاهرة السبت المقبل وتستمر 5 أيام المقبل، كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعداد دفعة جديدة من خيول الفروسية العربية الاصيلة للتصدير إلى الاتحاد الأوربى، خلال الأيام المقبلة، طبقا للاشتراطات والمعاير المحجرية والموقف الوبائى وإصدار الشهادة الصحية.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم حاليا تجهيز دفعة جديد من الخيول إلى الاتحاد الأوربى للتصدير، وهى متواجدة بالمحاجر البيطرية  لأعدادها للتصدير، وأخرى بمزارع المعزل استعداد لحجرها بالمحاجر المختصة وتصديرها،ويتم تصدير الخيول العربية الاصيلة طبقا للاشتراطات والمعايير المحجرية والدولية.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت استصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، وتشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الامراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الاجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، أن يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.

 


تصدير الخيول

الحجر البيطرى

صادرات الخيول

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