التهاب اللثة مرض خطير إهماله يفقدك أسنانك

فاطمة ياسر

تورم شديد في الوجه ويصاحبه ألم شديد في الأسنان، وعند الذهاب للطبيب يكتشف المصاب عن أنه يعاني من التهاب اللثة وهذا المرض يعد من الأمراض المنتشرة في الأسنان، ويتسبب في تهيج واحمرار وترم ملحوظ في اللثة.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday"، أن التهاب اللثة يعد من الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وتسبب في عدم قدرة الشخص علي ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويجب الذهاب لمختص لمعرفة أفضل طرق العلاج تجنبًا للتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا الأمر، كالتعرض لفقدان الأسنان.

وأضاف التقرير، أنه من أفضل الحيل التي تساعد في تجنب الإصابة بالتهاب اللثة، هو الاهتمام بنظافة الأسنان وتنظيفها يوميا بالفرشاة والمعجون، بالإضافة الخيوط المخصوصة لتنظيف الأسنان، كما أنه يجب الذهاب بشكل دوري للطبيب المختص بالأسنان للاطمئنان علي صحة الأسنان.

أعراض التهاب اللثة

وقدم التقرير العديد من أعراض التهاب اللثة، مشيرًا إلى أن اللثة الصحية هي ذات اللون الزهري الفاتح، وعند التعرض لتغير في هذا اللون تصبح اللثة ملتهبة، ويصاحب هذا التعرض للانتفاخ وتروم، وأيضًا الإصابة بنزيف في بعض الأحيان، وأيضًا يتعرض الشخص للإصابة برائحة النفس الكريهة، وفي هذه الحالة يجب الذهاب لطبيب الأسنان.

أسباب التهاب اللثة

وأوضح التقرير، أسباب التهاب اللثة، ومنها عدم الاهتمام بنظافة الأسنان فهذا يزيد من تراكم طبقة البلاك غير المرئية والسبب فيها تراكم البكتيريا ولكن في حالة غسل الأسنان بالفرشات والمعجون فأنت تحمي أسنانك من المضاعفات.

كما أنه في بعض الأحيان تتحول طبقة البلاك إلى الجير يتراكم علي الأسنان وهنا يجب الذهاب للطبيب لإزالة هذه الطبقة المسببة للإصابة بالتهاب اللثة.

وأشار التقرير، أن التدخين يعد من الأمور المسببة للإصابة بالتهاب اللثة، وأيضا التقدم في العمر يعد من الأسباب، وعدم تناول السوائل كالماء يزداد لديك فرص الإصابة، ونقص فيتامين سي يزيد من فرص الإصابة بالتهاب اللثة، وأيضا أصحاب الأمراض المناعية هم الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح التقرير، أن تناول الأدوية الهرمونية يزيد من فرص الإصابة بالتهاب اللثة.

مضاعفات التهاب اللثة

وهناك العديد من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالتهاب اللثة، ومنها فقدان الأسنان، كما أنه في بعض الأحيان يكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض كالسكر، والتهاب المفاصل، وأمراض القلب، والأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي.

علاج التهاب اللثة

قدم التقرير العديد من العلاجات الخاصة بالتهاب اللثة، ومنها التخلص وإزالة طبقة البلاك والجير عند الطبيب، وأيضا أخذ مضاد حيوي للتخلص من هذا التهاب، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين، والاهتمام بنظافة الأسنان.