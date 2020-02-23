اعرف ليه دايما عندك التهابات فى اللثة

كتبت نهير عبد النبى

"نزيف والتهاب وألم شديد" من أعراض التهابات اللثة التى تؤثر على الأسنان، فقد يتعرض البعض لالتهاب اللثة كل فترة لكن البعض الآخر يتعرض لالتهابات اللثة المتكررة والشديدة، ولا يعرف سبب الالتهاب المتكرر، فقد يكون ناتجا عن الإصابة ببعض الأمراض أو ناتجا عن اتباع عادات سيئة تؤثر على الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع oralb فإن التهاب اللثة يسبب احمرارا وتورما شديدا فى اللثة، وعدم القدرة على تناول الطعام بسبب الألم الشديد في الأسنان، ألم شديد عند المضغ والبلع، ظهور رائحة كريهة في الفم).

كما ذكر الموقع أسباب التهاب اللثة المتكرر والشديد وهى:

أسباب التهاب اللثة المتكرر

1: إهمال نظافة الأسنان وخصوصا بعد تناول الطعام من أبرز أسباب التهابات اللثة، وذلك نتيجة تراكم بقايا الطعام وانتشار الجراثيم والبكتيريا المسببة للالتهاب المتكرر، لذلك ينصح بالاهتمام بغسل الاسنان يوميا قبل وبعد الطعام.

2: مرضى السكر أكثر عرضا لالتهابات اللثة المتكررة والمزمنة، لذلك ينصح مرضى السكر دائما بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة مع الاهتمام بنظافة الاسنان وغسلها باستمرار.

3: التغيرات الهرمونية من أبرز الأسباب التى تعرضك لالتهابات اللثة وألم الأسنان.

4: التدخين واحد من العادات السيئة التي تؤثر على صحة الأسنان واللثة وتزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة والأسنان.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة وتسوس الأسنان المتكرر، وينصح بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

6: يجب التأكد من الأدوات الصحية عند طبيب الأسنان قبل الكشف، فقد تسبب الأدوات التهاب وألم شديد في اللثة والأسنان.

7: نقص الفيتامينات في الجسم من أبرز العوامل التي تؤثر على صحة الاسنان واللثة وخصوصا نقص الكالسيوم، الفسفور، فيتامين سى.