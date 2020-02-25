استرداد 72 فدان من أملاك الدولة فى حملات لإزالة التعديات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الشرقية، من إزالة 72 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية بمساحة 72 فدان و8 قيراط و3501 مترا مبانى مخالفة بمركزى فاقوس وبلبيس .

فشنت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "أراضى زراعية – مبانى " شملت إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 27 فدان و8 قيراط و15 سهم بالإضافة الى إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3381 متراً بمركز فاقوس، كما تم تنفيذ إزالة 2 حالة تعدى بمساحة 45 فدان و 1 حاله تعدى بمساحة 120 مترا بمركز بلبيس .

شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسرعة إزالة تلك التعديات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

تواصل الموجة الـ (15) حملاتها اليومية لإزالة التعديات، و التى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع ، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.