ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء فى كوريا الجنوبية إلى 9 أشخاص وتسجيل 60 حالة إصابة جديدة مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 893 حالة.
ووفقا لما ذكرته السلطات الصحية الكورية الجنوبية فإن إمرأة دخلت أول أمس، مستشفى كيونجبوك الجامعي في منطقة تشيل-جول في إقليم كيونج سانج الشمالي جنوب شرق كوريا توفيت فجر اليوم إثر صعوبة في التنفس بصورة مفاجئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 9 أشخاصالثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:02 ص
كورونا
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء فى كوريا الجنوبية إلى 9 أشخاص وتسجيل 60 حالة إصابة جديدة مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 893 حالة.
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