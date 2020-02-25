سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى: الحملة القومية للنهوض بالقمح ساهمت فى زيادة الإنتاجية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 م
أكاديمية البحث العلمى: الحملة القومية للنهوض بالقمح ساهمت فى زيادة الإنتاجية ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن هناك زيادة فى إنتاجية القمح نتيجة لتطبيق البحث العلمى ،موضحا أن الزيادة  تصل إلى 6 إردب للفدان نحقق حوالى 2.5 مليون طن زيادة فى العام.
 
وأضاف صقر خلال كلمته بورشة العمل المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أن الحماية القومية لزيادة والنهوض بانتاجية القمح  توفر استخدام الميكنة وطرق استخدام الرى، ونعمل على  التوسع فى التطبيق يكون لدينا خطة لكل مساحة تستخدم النظم العلمية للزراعة نقدر نزود الإنتاجية.
 
وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى نعد مقترح لتطوير وضمان استمرارية النهوض بالقمح  ربما تكون فى حاجة إلى إدخال مكون إلكترونى فى عملية الإرشاد وفى حاجه لإشراك الشباب خاصة خريجى الزراعة والطب البيطرى للتوعية فى القرى.
 
وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الحملات القومية هى أحد أهم آليات أكاديمية البحث العلمى لتطبيق مخرجات البحث العلمى وتحويلها الى قيمة إقتصادية مضافة وساهمت الحملة طبقا لتقارير مركز البحوث الزراعية فى زيادة إنتاجية محصول القمح فى الحقول الإرشادية بمتوسط 24.5 أردب للفدان مقابل المتوسط العام للجمهورية بحوالى 18.50 أردب للفدان خلال موسم 2018/2019، إلي جانب توفير أكثر من 20% من كمية مياه الرى عند الزراعة على المصاطب، بالإضافة إلى توفير من 25-50 % من كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة.
 ‏
وتابع  صقر أن الأكاديمية خصصت للمبادرات والمشروعات التطبيقية منذ عام  2018 حتي الآن ما يقرب من 267 مليون جنيه وهو رقم وإن كان لايزال متواضعاً إلا انه ضعف ما كان مخصص من قبل خلال خطة عامي 2017/2018، كل ذلك ساعد فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ويمكن قياسها وساهم في تطوير دور الأكاديمية لتؤدى الدور الذى أُنشئت من أجله. 
 ‏
وأردف رئيس أكاديمية البحث العلمى:" نناقش حاليا مع رئيس مركز البحوث الزراعية الملامح الرئيسية لحملة جديدة للارشاد الزراعى الالكترونى وكذلك إمكانية إنشاء شركات تكنولوجية ناشئة من شباب الخريجين من الزراعة والطب البيطرى والتجارة من أبناء القرى لتقديم خدمات الارشاد الزراعى بعد تأهليهم وتدريبهم واعتمادهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والارشادات مقابل اشتراكات رمزية من المزارعين بشرط تحقيق زيادة معنوية فى الانتاجية يشعر بها الفلاح، وسيتم عرض الخطة فور الانتهاء منها على  وزير الزراعة.
 

محمود صقر

أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

اخبار مصرية

وزير الزراعة

محصول القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة