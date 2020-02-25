آخر ظهور للرئيس الأسبق حسنى مبارك مع حفيده عمر.. صورة

كتب خالد إبراهيم

بعد صراع مع المرض، رحل عن عالمنا، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث دخل غرفة العناية المركزة من أيام قليلة، حتى أعلنت أسرته اليوم وفاته.

الظهور الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كان مع حفيده عمر علاء مبارك، والذى نشر عبر حسابه على فيس بوك، صورة تجمعه بجده، وهو يقبل جبينه، وعلق عليها قائلا "كل الحب والتقدير"، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية قبل دخوله المستشفى مؤخرا.



مبارك وحفيده

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى قبل قليل، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا "إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك .. اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه"