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وزير الخارجية الروسى: قصف مواقع الإرهابيين فى سوريا ليس مفاجئا لأحد

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:35 م
وزير الخارجية الروسى: قصف مواقع الإرهابيين فى سوريا ليس مفاجئا لأحد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أنه لا توجد أى مفاجأة فى قصف مواقع الإرهابيين فى سوريا ردا على ما يقومون به من قصف للمواقع الروسية والسورية والأهداف المدنية هناك.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي اليوم الإثنين - "لقد كان من الواضح أن منطقة خفض التصعيد في إدلب تتحول إلى منطقة تصعيد؛ وذلك لأن العصابات التي لا ترغب في أن تنفصل عن الإرهابيين كانت تقصف الأهداف خارج حدود منطقة خفض التصعيد هذه"، موضحا أنه "لم يتفق أحد في إطار الاتفاقيات، التي جرت بين الرئيسين الروسي والتركي، على عدم الرد على قصف الإرهابيين في حالة قيامهم بالقصف"

وأشار إلى أن "قصف الإرهابيين في إدلب السورية ليست مفاجأة لأحد.. إنني على ثقة من أن العسكريين الأتراك في الميدان يفهمون ذلك جيدا"، مؤكدا أن الإرهابيين هاجموا مواقع روسية سورية ومرافق مدنية أكثر من مرة من المنطقة التي يتم فيها نشر نقاط المراقبة التركية.  

كان 5 جنود أتراك، قتلوا اليوم الإثنين، فى غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب فى سوريا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، إن خمسة جنود أتراك قتلوا، إثر غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب الجنوبى .

وكان "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من (لندن ) مقرا له قد أعلن فى وقت سابق اليوم - أن الطائرات الحربية السورية شنت غارات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة "كنصفرة " .

وصرح مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، بأن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف مستهدفة مواقع للقوات السورية بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.


روسيا

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سوريا

تركيا

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الخارجيه الروسى

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