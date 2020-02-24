هيلارى كلينتون تشارك فى مهرجان برلين السينمائى.. أعرف السبب

ونقلت صحيفة الؤية أنه عقب العرض الأول للفيلم الوثائقى، ستعقد المخرجة بورستاين، ندوة حول الفيلم بمشاركة هيلارى كلينتون.

ومن المقرر أيضاً، أن تعقد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2016، مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء.

ويسجل فيلم "هيلاري" المكون من أربعة أجزاء والذى سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية فى السادس من مارس المقبل، حياتها من نشأتها فى شيكاجو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى ، وعضويتها فى مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

ويتناول الفيلم أيضا كيف اقترن صعود هيلارى بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وشاركت هيلارى فى مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين التى سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وناقشت هيلارى كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها ، والتى تسببت فى محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل، وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.

وقالت فى وقت سابق أمام جمعية النقاد التلفزيونيين: "كان هناك الكثير من لحظات الهوان"، وأضافت "إحداها كانت الاعتراف بأننى غالبا، من وجهة نظري، تم تشويه صورتى وإساءة فهمي، وأننى يتعين أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك".

وقالت عن مثل هذه اللحظات "أريد بالفعل أن أتجاهلها، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها"، وقالت إنها غالبا ما فوجئت بردود الفعل على تصريحات أدلت بها بينما شعرت بأن تلك التصريحات "ليست بعيدة عن المألوف"، وخلال مشاهدتها الفيلم قالت إن هناك أوقاتا تمنت لو أنها استطاعات نقل أفكارها بطريقة أفضل.