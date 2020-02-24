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من السوشيال ميديا لتناول السكر.. اعرف أسباب الإدمان الشائعة وعالجها

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:00 م
من السوشيال ميديا لتناول السكر.. اعرف أسباب الإدمان الشائعة وعالجها ادمان
كتبت فاطمة خليل

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الإدمان يأتي في أشكال كثيرة، فهو لا يقتصر فقط على تعاطي المخدرات أو شرب الكحول، لكنه قد يكون إدمانًا لتناول السكر أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إما بسبب الاعتياد على فعل الشئ أو الشعور بالتحسن عند فعله، وعند تفكيك السبب الجذري لهذه الأنواع من الإدمان، سنجد أن الإدمان قد يحدث تعويضا  لما تمر به من مشكلات عاطفية، التوتر والقلق، وتدني احترام الذات ، والشعور بالوحدة، والخسارة والحزن والرفض، لذلك ، بالنسبة لشخص يمر باضطراب عاطفي، من السهل العثور على العزاء في الإدمان لأنه يقوم  بتغيير إشارات الدماغ وتوفير هروب خاطئ من الوضع الحالي، وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف انديا. 

العثور على السبب الجذري للإدمان 

 من الضروري تحديد "السبب الجذري" لإدمانك، ما الذي حدث (حدث أو موقف) قبل إدمانك فعليًا لأى شئ في حياتك.. فقط عندما نحدد السبب الجذري، يمكننا أن نعمل بنجاح على التخلص من هذه العادة. 

لا تلعب لعبة اللوم وأنك ضحية

من السهل إلقاء اللوم على الكحول أو السجائر لإدمانك ، لكن الحقيقة هي أن الكحول أو التدخين لا يمثلان المشكلة أبدًا، أنت السبب الذى تكرر هذا الإدمان عند تعرضه لمواقف مزعجة، وفي حال القدرة على التعامل مع العواطف بطريقة ناضجة، هناك الكثير ممن يقومون بذلك، لكنهم يدركون أيضًا أنهم يجب عليهم التوقف ورسم الحدود.

الأسباب الشائعة للإدمان

１- ضغط  الأصدقاء 
يجب ألا تفعل شيئًا لمجرد أن أصدقائك يقومون به ، قد تفقد العديد من الأصدقاء إذا قررت عدم الانغماس في هذه الأشياء ، لكن يجب أن تعلم أيضًا أن هؤلاء الأشخاص يستحقون الابتعاد عنهم. 
 
２- ملء الفراغ
يعيش معظم الناس في حالة إنكار ولا يمكنهم قبول يوم سيء أو حدث سيء، إنهم غير قادرين على قبول مشاعر غير سارة تنتج عنها ، وبالتالي اللجوء إلى وسائل خارجية لتخدير هذه المشاعر، إذا كنت تقضي يومًا سيئًا ، فعليك الشعور بذلك، كلما شعرت بهذه العواطف ، كلما كان من الأسهل عليك معالجتها وتركها تنتهى بموتها الطبيعي. عندما تخدر الحزن من خلال الإدمان، فإنك تخدّر أيضًا مشاعر السعادة الحقيقية والفرح.
３- الافتقار إلى الانضباط الذاتي يعد هذا أحد أكثر الأسباب شيوعًا لاستسلام الناس للإدمان حتى بعد اتخاذ قرار بالتخلي عنه، عدم وجود قوة إرادة لا ينبغي إلقاء اللوم عليه فالانضباط الذاتي يأتي من الداخل.
 
４- مستويات منخفضة من الدوبامين
 الدوبامين أو هرمون التحفيز هو ناقل عصبي كيميائي ينتجه دماغنا بشكل طبيعي، نفقدها بمرور الوقت بسبب نمط الحياة السيء أو الأدوية عندما تفكر في الدافع / إلغاء النشاط أو السرور أو التركيز أو النية أو عوامل الشعور بالرضا أو إذا كنت عالقا باستمرار في وضع الضحية ، يجب أن تفكر في الدوبامين. 
ادمان تصفح مواقغ التواصل الاجتماعية ، والانتقال من صفحة إلى أخرى ، وصورة إلى صورة ، والتحقق من الإشعارات كل 15-30 دقيقة، كلها أعراض انخفاض الدوبامين - كل منها  يحفز إنتاج الدوبامين ويثير الإثارة والتشويق.
 
５- قلة الثقة بالنفس 
 الثقة في قدرة الفرد على تقرير تقديره لذاته، الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات يجدون صعوبة في التغلب على الأفكار السلبية وتحويلها إلى أفكار إيجابية وهذا قد يؤدى إلى الإدمان.

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