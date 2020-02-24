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مقتل جندى صومالى فى تبادل لإطلاق النار بين الجيش وحركة الشباب

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:31 م
مقتل جندى صومالى فى تبادل لإطلاق النار بين الجيش وحركة الشباب الجيش الصومالى
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الإثنين، مقتل جندى على الأقل ، وإصابة اثنين آخرين بجراح ، إثر تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش الصومالى ومسلحى ما تسمى "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة ، فى محافظة "باي" جنوبى البلاد، وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية - التى بثت النبأ - أن الاشتباكات بدأت بعد إثر مداهمة قوات الجيش قاعدة للحركة " المتطرفة " فى قرية "بر-إيل" إحدى ضواحى بلدة "بورحكب" الواقعة فى محافظة "باي" فى وقت سابق اليوم.
 
وقال مسئولون محليون ، إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الموقع .
 
و لقى مسلحان اثنان مصرعهما، وأصيب أخر إثر شن القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" غارة جوية على موقع لحركة "الشباب" المتطرفة فى مدينة "ساكوو" فى جنوب الصومال، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
 
 وقال نائب مدير العمليات فى أفريكوم، جنرال ميجيل كاستيلانوس - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، يوم أمس الأحد، "إن حركة الشباب تقتل بشكل مستمر ودون تمييز، هذه الحركة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابى تستغل الصوماليين الأبرياء، وتهجر العائلات وتفرض ضرائب غير قانونية من خلال القوة والعنف. ما نفعله هو تنفيذ جهود دولية جماعية وضغط مستمر لمنع حدوث ذلك".
 
وكانت "أفريكو"، قد أفادت فى بيان رسمى، نشرته أنه لم ترد أى أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات بين المدنيين جراء الغارة الجوية.
 
و كان الجيش الصومالى، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتطرفة على قاعدة عسكرية بإقليم "شابيلى السفلى" ، وأوضح الجيش -فى بيان نقل عنه راديو "شابيلي" الصومالي- أن الحركة هاجمت قاعدة "الساليني" الواقعة على بعد 30 كيلومترا من قرية "قوريولي" بسيارة مفخخة قبل أن يحاول عدد من المسلحين اقتحام القاعدة.
 

الصومال

الجيش الصومالى

حركه الشباب

حركه الشباب الصوماليه

السلطات الصومالية

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