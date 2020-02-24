محو أمية 5830 دارس وتعليم كفر الشيخ توقع برتوكول لتعزيز لحماية الأطفال بالمدارس

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، مشيداً أن التعليم هو ركيزة أساسية في التنمية وله دور كبير في رفع الوعي الصحي والحد من تفشي الأمراض، وللمواطن دور رئيسي في العمل والمشاركة في الخطة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ تساهم في الخطة القومية لمحو الأمية بالمحافظة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، الإيجابيات والمعوقات التي تواجه العمل الميداني لمحو الأمية، وكيفية التغلب عليها من خلال زيادة عدد فصول محو الأمية وتحفيز الدارسين بزيادة الدخل، وحثهم على اجتياز الدورات بنجاح، والسير قدمًا في مراحل التعليم، والتواصل معهم وشباب الخريجين بمختلف القرى والمراكز ومناقشة مقترحاتهم وطلباتهم، تنفيذاً لخطة الدولة للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الخطة القومية لمحو الأمية ستجوب جميع قرى ومدن المحافظة، وذلك من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية، مكلفاً بضرورة عمل متابعة لإعداد الفصول الجاري فتحها مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور منصور الفولي، مدير التنظيم والإدارة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة چاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة، والمحاسب عزت سلامة، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة هدي الطنباري، مقرر المجلس القومي للسكان بكفرالشيخ، وممثلي جامعة كفرالشيخ والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ توقع بروتوكول تعاون مشترك مع مشروع " تعزيز " لحماية الأطفال بالمدارس

وعلى جانب أخر وقعّت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، برتوكول تعاون مشترك مع مشروع تعزيز لحماية الأطفال بالمدارس التابع لهيئة تيردى زوم، بحضور مصطفى ثابت، مدير المشروع، وإسلام عبد العزيز، عضو البرنامج.

أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، الى أطر التعاون بين الطرفين متمثلة فى سبل مناهضة العنف بالمدارس ضمن البرنامج الذى يتم تنفيذه فى 25 مدرسة بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، من خلال مكون مناهضة العنف بالمدارس، لافتةً إلى دور اللقاءات المثمرة مع أولياء الأمور لحماية الأطفال اضافة إلى حماية البنات والأولاد من مخاطر الانترنت وكيفية انتقاء المعلومة ومخاطرها للحفاظ على هذا الجيل، مشددةً على أهمية تفعيل الكيانات الخاصة بحماية الطفل بكفرالشيخ لخطورة المرحلة وخاصة مرحلة المراهقة.

كما تابع طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة فصل المرافق عن الحالات الغير جادة لتقنين أوضاعهم، حيث قامت اللجنة المشكلة بمتابعة تطبيق القانون 144 لسنة 2017 برئاسة جمال رزق، نائب رئيس المركز والمدينة، بمرافقة علي العيسوي، مدير إدارة الأملاك .

جاء ذلك بحضور العقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة، ومسؤولي الكهرباء والمياه، بفصل المرافق كهرباء مياه عن الحالات الغير جادة لتقنين أوضاعهم مع إعطائهم مهلة لسرعة السير في إجراءات التقنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.