محافظ البحر الأحمر يوجه باتخاذ حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الأمطار

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تعليماته، اليوم الإثنين، لجميع رؤساء القرى والمدن بالمحافظة، برفع حالة الطواريء، والإستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، بعدما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أى تجمعات للمياه.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأى مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفه بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أى مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات نظرا للاخطار المحتملة نتيجة التقلبات الجوية والحفاظ على الارواح والممتلكات العامه والخاصة ، اكد اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة غارب على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتواصل مع شركات البترول للمشاركة وتم رفع درجات الاستعداد واصطفاف المعدات كل شركة فى النقطة المحدده لها لمجابهة الازمات واخطار السيول المحتملة .

وأكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة أن معدات الوحدة المحلية فى جاهزية تامة وكذا معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للفرع الشمالى ورفع درجة استعداد المستشفى المركزى ومرفق الاسعاف .

وأضاف رئيس المدينة بالتزام شركات البترول بتمركز المعدات كل فى النقاط المحددة وهى شركات " العامة للبترول، وشركة غرب بكر وبترودارا، وشركة سيميتار، وشركة بترول خليج السويس جابكو، وشركة سوكو جبل الزيت".

معدات الوحدة المحلية برأس غارب

معدات الوحدة المحلية برأس غارب

معدات الوحدة المحلية برأس غارب

معدات الوحدة المحلية برأس غارب

معدات الوحدة المحلية برأس غارب