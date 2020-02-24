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"قومى المرأة" ينفذ فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء .. صور

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:57 م
"قومى المرأة" ينفذ فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء .. صور فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء اليوم الإثنين، تنظيمه ندوة عن الشمول المالي بعنوان الدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف بحضور 40 مستهدف.

وقدم إسلام عبده، مسئول بأحد البنوك بالعريش شرح مضمون الندوة وتم إصدار عدد 16كارت فيزا و6 محفظة هاتف،  وإلقاء الضوء علي المشروعات الصغيرة التي يتم تمويلها عن طريق البنك وإدارة المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة والشباب.

ترأست الندوة إحسان داود ، مقررة الفرع، وبحضور عضوات المجلس، وآمال زيدان مديرة إدارة المشروعات الصغيرة، وفاطمة نصار مدير نادي السعادة .

وتسلم المجلس القومى للمرأة 100 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى قاطية ورابعة والجناين وأم عقبه ، وسلمتها لهن هدى جمعة عضو المجلس  بحضور الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئرالعبد التعليمية.

ويستعد  فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع وحدة لم الشمل بإدارة الأزهر الشريف بشمال سيناء  لتنظيم ندوة توعية تحت عنوان "تكريم الإسلام للمرأة وحقوق كلٱ من الزوجين على الآخر" الأربعاء القادم بمقر المجلس بالعريش .

وسبق ونظم القومى للمرأة بشمال سيناء فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  لقاءات وندوات وحملات منوعة تحت اشراف إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، خلالها تم ايرازالجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والدفاع عن حقوقها والتصدي لأي محاولة لانقاصها او اقصائها ومكافحة أي عنف تتعرض له ورفع قدراتها في كافة المجالات . ودور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة مثل مشروع التراث ، وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، وبيان خدمة مكتب الشكاوى واهدافه وشركائه والخط المختصر 15115 له لتلقى كل الشكاوى هاتفيا .

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (1)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (1)

 

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (2)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (2)

 

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (3)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (3)

 

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (4)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (4)

 

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (5)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (5)

 

فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (6)
فعاليات خدمية لسيدات وفتيات شمال سيناء (6)

 


شمال سيناء

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القومى للمرأة بشمال سيناء

سيدات سيناء

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