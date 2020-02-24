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قنصل مصر فى ميلانو يؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المصريين

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:07 م
قنصل مصر فى ميلانو يؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المصريين إجراءات وقائية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أكد القنصل أشرف موسى قنصل مصر في ميلانو، عدم تسجيل أي إصابات بين المواطنين المصريين المقيمين في مدينة ميلانو شمال إيطاليا.

وقال القنصل أشرف موسى لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين المصريين، مشيرا إلى تواصل القنصلية العامة في ميلانو مع قيادات الجالية ووسائل الإعلام، لافتا إلى قيام القنصلية بتوعية ومساعدة أي مواطن مصري منذ اليوم الأول.

كانت مصادر طبية إيطالية قالت إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصلت إلى 155 حالة، بما فيها ثلاث حالات وفاة وشفاء واحد، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن معظم الحالات تتركز فى مقاطعات شمال البلاد، فهناك "112 إصابة فى مقاطعة لومبارديا، مع وفاة شخصين، 22 فى فينيتو وحالة وفاة واحدة، 9 فى إميليا رومانيا، 6 فى بييمونتى، ثلاث حالات فى ترينتينو آلتو آديجى، بينما هناك ثلاث حالات آخرين لاتسيو وحالة شفاء واحدة".

وعلى ضوء ذلك قامت القنصلية الأمريكية العامة فى ميلانو بتعليق مواعيد عملها وخدماتها بشكل كامل حتى 2 مارس المقبل، وكتبت القنصلية على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، أنها ستواصل تقديم جميع الخدمات الروتينية والطوارئ للمواطنين الأمريكيين، موضحة أنه سيتم تقديم التحديثات فور توفرها".

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية النمساوية، "تعليق الرحلات من وإلى إيطاليا"، موضحة أن الأمر "سيمضى قدمًا بالتشاور مع السكك الحديدية الحكومية الإيطالية، لكن "ليس من الواضح إلى متى ستستمر فترة التوقف، بعد الاشتباه بحالتى إصابة لامرأتين ألمانيتين كانتا تعانيان من ارتفاع فى درجة الحرارة، تم إنزالهما فى مدينة فيرونا، شمال إيطاليا.

 


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