سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والتضامن بـ"اليوم المفتوح"

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:44 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والتضامن بـ"اليوم المفتوح" نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حضر محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذى يعقد بصورة دورية بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة العمل على تلقى وبحث مشاكل ومطالب المواطنين واحتياجاتهم، لوضع الحلول الفورية والملائمة لها، حيث تم تلقى عشرات الشكاوى في مختلف القطاعات للمساهمة فى حلها لخدمة الأهالى.

وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، حيث تضمنت عدة موضوعات وتم خلالها مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الإختصاص، حيث قال جمال حلمى مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى أكثر من طلب وشكوى أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمرافق والإسكان الشعبي ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وشؤون الخريجين والمواقف، ومطالب عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد عبد القادر خيرى على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، وذلك وفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعى فى الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، توجيهاته فى إطار سرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين والاستماع لشكواهم، وتقرر عقد لقاء أسبوعى بكل مركز ومدينة لعرض مشاكلهم ولحل الأزمات الطارئة أولاً بأول، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وكل المسئولين، وذلك على مدار الأسبوع بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الإثنين أسبوعياً بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم من قبل المسئولين.

نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف والتضامن (1)
نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف 

 

نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف والتضامن (2)
نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف 

 

نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف والتضامن (3)
نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

اليوم المفتوح

حل مشكلات المواطنين

حل مشكلات اهالى الاقصر

لقاءات مفتوحة مع المواطنين

فعاليات اليوم المفتوح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة