صور.. نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والتضامن بـ"اليوم المفتوح"

وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، حيث تضمنت عدة موضوعات وتم خلالها مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الإختصاص، حيث قال جمال حلمى مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى أكثر من طلب وشكوى أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمرافق والإسكان الشعبي ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وشؤون الخريجين والمواقف، ومطالب عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد عبد القادر خيرى على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، وذلك وفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعى فى الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، توجيهاته فى إطار سرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين والاستماع لشكواهم، وتقرر عقد لقاء أسبوعى بكل مركز ومدينة لعرض مشاكلهم ولحل الأزمات الطارئة أولاً بأول، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وكل المسئولين، وذلك على مدار الأسبوع بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الإثنين أسبوعياً بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم من قبل المسئولين.

نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف

نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والمياه والصرف