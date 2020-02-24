صور.. سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وانخفاض حاد فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

تعرضت مراكز محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض شديد في درجات الحرارة مصحوبا بسقوط متقطع للأمطار، وخاصة على مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد حدة المطر والعواصف، ووجه المحافظ الجهات المختصة بضرورة مراجعة تطهير مخرات السيول ورفع حالة درجة الاستعداد لأقصى درجة.

من جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.

أضاف الزملوط، أنه جري تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس في المحافظات الأخري.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمتمثلة في انخفاض درجات الحرارة وزيادة كميات السحب مع أمطار غزيرة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، تصل إلى حد السيول على سيناء خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وقال مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك سطوعًا للشمس في بعض فترات النهار ولكن ذلك تحضير لذروة الحالة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الواضحة منذ أمس والمتوقع لها أن تستمر حتى غدًا الثلاثاء. فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون طقس باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح تنشط أحيانًا، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلاً نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.