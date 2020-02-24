صحيفة: أكثر من 30 مصابا في حادث دهس وسط استعراض بألمانيا

رويترز ووكالات الأنباء

قالت صحيفة بيلد الألمانية ، اليوم الاثنين ،ـ إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن.وذكرت الصحيفة ، أن حوالي ثلثهم إصاباتهم خطيرة. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بخصوص العدد.

وقالت الشرطة الألمانية على تويتر ، إن جميع العروض المهرجانية في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.

ونقلت قناة (هيسنشاو) الألمانية ، عن متحدث باسم الشرطة قوله ، إن سائق السيارة التي اندفعت وسط عرض في مهرجان ببلدة فولكمارسن مواطن ألماني عمره 29 عاما.

وذكرت القناة المحلية أن الشرطة أبلغتها بأنه ليس لديها أي معلومات بعد عن دافع الرجل، لكنها تعتقد أنه كان يتصرف عمدا.

من جهة أخرى ، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات.

وكان رئيس وكالة الدفاع المدنى الإيطالى أنجيلو بوريلي، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين مصرع 5 أشخاص وإصابة 219 آخرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد .

يشار إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا تتركز فى بر الصين الرئيسي الذى سجل أكثر من 77 ألفًا ومائة حالة إصابة، تليها اليابان بتسجيل 840 حالة إصابة وكوريا الجنوبية (833 حالة).

وتعتبر إيطاليا، بعد القفزة الحالية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكبر بؤرة للفيروس خارج آسيا.