سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير لجامعة أكسفورد: قطر استخدمت حسابات مزيفة للتصعيد ضد الدول العربية

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:13 م
تقرير لجامعة أكسفورد: قطر استخدمت حسابات مزيفة للتصعيد ضد الدول العربية تميم بن حمد
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير مشروع الدعاية الإلكترونية، الذي أصدره معهد أكسفورد للإنترنت بجامعة أكسفورد، عن تراجع الحريات في قطر إلى جانب انخراطها في حرب دعائية ضد الدول العربية عبر الإنترنت. 

وحسب التقرير الذي يحمل عنوان "النظام العالمي لمعلومات التضليل.. 2019 الجرد العالمي للتلاعب المنظم بوسائل التواصل الاجتماعي"، أشار إلى أن الجهود في الدعاية الحاسوبية من قطر غير موثقة بشكل جيد، باستثناء عدد قليل من التقارير الإعلامية.

أشار التقرير إلى أن هناك أدلة على أن الدعاية الحسابية القطرية ساهمت في تصعيد الحرب عبر الانترنت. على سبيل المثال، في "الحرب على الإنترنت بين قطر والمملكة العربية السعودية"، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هاشتاج "تميم المجيد" و "قطر ليست وحدها" ظهرت على الصفحة الرئيسية لتويتر، وأن "معظم التغريدات التي تستخدم هذه الهاشتاج تم دفعها بشكل ما من حسابات مزيفة.

ويتم تصنيف قطر بأنها غير حرة في التصنيف السنوي لحريات الإنترنت في فريدوم هاوس، حيث يتمتع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أن أربعة أخماس السكان ليسوا من المواطنين وليس لديهم حقوق سياسية مع عدد قليل من الحريات المدنية ومحدودية الوصول إلى الفرص الاقتصادية. 

 

 


قطر

جامعة اكسفورد

الحرب الالكترونية

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمع تميم.. إصدار أوامر بزرع كاميرات تجسس على المواطنين فى قطر

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:22 ص

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:52 ص

قطر: سنخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحى

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:44 ص

أسباب دفعت أوروبا إلى الانتفاضة ضد الإخوان.. خروج بريطانيا من الاتحاد وتآمر جمعيات تابعة للجماعة وتورطها فى تنظيم مظاهرات لإسقاط أنظمة أوروبية الأبرز.. وخبراء: قطر تمول أنشطة المراكز الإخوانية بالقارة العجوز

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:30 ص

تميم يعد شعبه بمشروعات وهمية.. أمير قطر يروج شائعات عن اكتشاف مشروع عملاق لزيادة إنتاج الغاز.. والدوحة تؤجل مع انهيار أسعار الغاز العالمية.. وبورصة قطر تواصل خسائرها الفادحة وو"الدوحة للتأمين" أكبر الخاسرين

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة