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ترامب يستبدل ملابسه لدى وصوله للهند.. أعرف السبب

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:58 م
ترامب يستبدل ملابسه لدى وصوله للهند.. أعرف السبب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت مريم بدر الدين

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قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستبدال ملابسه، فور وصوله إلى الهند، حيث ظهر عند مغادرته للولايات المتحدة مرتديا معطفا أزرق طويل و كرافت أحمر، بينما ظهر عند استقباله فى الهند مرتديا بدلة سوداء داكنة مع ربطة عنق صفراء لامعة، لافتا بذلك أنظار الآلاف الهنود الذين احتشدوا لاستقباله.

وذكر موقع "indiatoday"، أن اللون الأصفر فى الهند هو اللون المرتبط بالسعادة والدفء وأشعة الشمس، كما أن الهندوسية تعطى اللون الأصفر فى أهمية كبيرة ضمن شعائرها الخاصة، حيث أنه يدل على المعرفة والعلم الروحاني، كما أنه أيضًا يرمز للون الربيع فى الهند.

 

 

كما عبر رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن سعادته باستقبال الرئيس الامريكي، حيث نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة خلال استقباله له هو يحتضنه، معلقا عليها :"مرحبا بك فى الهند".

و استقبلت الهند الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.

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وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" فى أحمدآباد غرب الهند، وخرج موكب ترامب ببطء إلى الشوارع التى اصطف فيها مئات الآلاف من المتفرجين، وكانت تلك المحطة الأولى فى يوم التقاط الصور الرئاسية والذى يشمل زيارة إلى المنزل السابق لزعيم الاستقلال المهاتما غاندى ومسيرة فى ملعب الكريكت الضخم ورحلة إلى تاج محل.

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الهند تنفذ برنامج قوى للقضاء على الفقر، وأصبح هذا الأمر قريبا فى البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحترم وتقدر الجهود التى تبذلها الهند من أجل مكافحة الفقر.

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وأضاف الرئيس ترامب خلال كلمته أمام حشود من الشعب الهندى فى مدينة أحمد آباد، أن الولايات المتحدة يوجد بها 4 ملايين مواطن هندى ويقومون بدور رائع فى بلادنا مشددا على أنهم يعملون فى مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا وغيرها وأنه باسم الشعب الأمريكى يوجه الشكر للشعب الهندى لدوره فى إثراء مختلف الجوانب فى الولايات المتحدة.


دونالد ترامب

الهند

احمدى اباد

الرئيس الأمريكي

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