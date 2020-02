ترامب يستبدل ملابسه لدى وصوله للهند.. أعرف السبب

قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستبدال ملابسه، فور وصوله إلى الهند، حيث ظهر عند مغادرته للولايات المتحدة مرتديا معطفا أزرق طويل و كرافت أحمر، بينما ظهر عند استقباله فى الهند مرتديا بدلة سوداء داكنة مع ربطة عنق صفراء لامعة، لافتا بذلك أنظار الآلاف الهنود الذين احتشدوا لاستقباله.

وذكر موقع "indiatoday"، أن اللون الأصفر فى الهند هو اللون المرتبط بالسعادة والدفء وأشعة الشمس، كما أن الهندوسية تعطى اللون الأصفر فى أهمية كبيرة ضمن شعائرها الخاصة، حيث أنه يدل على المعرفة والعلم الروحاني، كما أنه أيضًا يرمز للون الربيع فى الهند.

