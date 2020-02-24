ترامب عن زيارته للهند: "أمريكا تحترم هذه البلد وسأبقى مخلصًا لشعبها"

كتب محمد شعلان

أعرب الرئيس الامريكى دونالد ترامب، عن سعادته بزيارته للهند فى زيارته الرسمية التي من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وغرد "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، عن هذه الزيارة قائلا: " لقد سافرت أنا والسيدة الأولى حوالي 8000 ميل حول العالم لإيصال رسالة إلى كل مواطن في هذا البلد ، فأمريكا تحب الهند - أمريكا تحترم الهند - وسيبقى شعب أمريكا دائمًا صديقًا حقيقيًا ومخلصًا لشعب الهند".



تغريدة ترامب من الهند





وكان قد وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الإثنين إلى الهند فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

كما أنه من المقرر أن يلقى كل من ترامب ومودى خطابا أمام حشد مؤلف من حوالى 125 ألف شخص فى ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافى فى الهند.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الامريكى دونالد ترامب - برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب - مدينة "أجرا" لرؤية ضريح تاج محل ، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهند تنفذ برنامج قوى للقضاء على الفقر، وأصبح هذا الأمر قريبا في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحترم وتقدر الجهود التي تبذلها الهند من أجل مكافحة الفقر.