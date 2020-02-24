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بالأسماء .. تعيين 6 معيدين جدد بجامعة العريش

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:52 م
بالأسماء .. تعيين 6 معيدين جدد بجامعة العريش الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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اصدر الدكتور حبش النادى،رئيس  جامعة العريش ،قرارا بتعيين أوائل خرجين كلية الادآب  دور مايو دفعة 2017/2018 .

وضمت قائمة المعينون كلا من أروى حسن هجرس ( قسم تاريخ )، وهداية عبدالله يوسف ( قسم تاريخ )، ومها نصر الدين عدنان ( قسم جغرفيا )، وهالة محمد أحمد مصطفى ( قسم اللغة الإنجليزية )، و محمد مدحت جمال سليمان ( قسم اللغة الإنجليزية )، حليمة عبد الرؤوف محمود سليمان ( قسم اللغة الفرنسية)  .

كما أصدر رئيس جامعة العريش قرارًا بتعيين وائل جلال الدسوقى،مدير لإدارة الموازنة  والحسابات بالجامعة،والانتهاء من إفتتاح مركز إعلامي متطور بالجامعة لإبراز الدور التنموي في سيناء.

يذكر أن جامعة العريش أعلنت مسابقة تعيين كادر عام وخاص للجامعة وتلقت طلبات المتقدمين اليها ممن تنطبق عليها الشروط لمواجهة النقص فى كادر اعضاء التدريس وأطقم العمل الإدارية ولم تعلن بعد نتيجتها .

وتعد جامعة العريش الحكومية  من احدث الجامعات التى بدأت العمل فى مصر ومن اهم المشروعات التنموية والتعليمية  على ارض سيناء ، وتضم كليات التربية، والعلوم البيئية الزراعية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، ومعهد بحثي للدراسات العليا وهو معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة بمركز بئر العبد، ومقر الجامعة فى حى ضاحية السلام شمال شرق مدينة العريش ،و أنشئت بموجب القرار الجمهوري بتاريخ 25 أبريل 2016، وكانت فى بدايتها فرع لجامعة قناة السويس التى مقرها مدينة الاسماعيلية .

 

 


شمال سيناء

جامعة العريش

كليات جامعة العريش

رئيس جامعة العريش

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