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انطلاق بطولة كرة القدم النسائية بمحافظة القليوبية اليوم

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:45 ص
انطلاق بطولة كرة القدم النسائية بمحافظة القليوبية اليوم كرة القدم النسائية أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تنطلق صباح اليوم الاثنين، فعاليات بطولة محافظة القليوبية لكرة القدم النسائية، التى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية وتحت اشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية.

يشارك فى البطولة التى تنطلق على ملاعب نادى بنها الرياضى 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية، يمثلون 12 إدارة تعليمية يتنافسون استعداداً للتصفيات النهائية التى ستقام على ملعب الصالة المغطاة بستاد بنها بحضور قيادات المحافظة والقيادات التعليمية وأعضاء مجلس النواب .

فى سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، فتح باب استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتخلفين بالشهادة الإعدادية فى التيرم الأول، اليوم الإثنين، والذين لم يتقدموا بها فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل لكل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوى بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، حيث كان مخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتى قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتى الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه تم تحديد أمس الأحد واليوم الاثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجارى لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولى الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.

 


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