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المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الشروع فى قتل موظف لسرقته فى المطرية

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:35 م
المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الشروع فى قتل موظف لسرقته فى المطرية محكمة ــ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع فى قتل موظف وسرقة متعلقاته الشخصية، فى المطرية.

وتقدم المجني عليه"مسعد. ط" موظف ببلاغ لمباحث قسم شرطة المطرية، أنه تعرض للسرقة، وأن المتهم شرع فى قتله لسرقة المتعلقات الخاصة به وفر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المتهم "وليد.ط" مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح ناري، وبمواجهته بالتحريات ببلاغ المجني عليه اعترف ارتكاب واقعة السرقة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات .

الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

 


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